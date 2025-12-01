Хоккей - обозрение

«Даллас» разгромил «Оттаву», у Джонстона хет-трик, у Любушкина ассист

Уайатт Джонстон оформил хет-трик в матче с Оттавой

«Даллас» одержал крупную победу над «Оттавой» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча в «Американ Эйрлайнс-центре» завершилась со счетом 6:1.

У победителей отличились Маврик Бурк (22-я минута), Джейсон Робертсон (30), Уайатт Джонстон (36, 43, 56) и Джейми Бенн (48). Единственную шайбу в составе «Сенаторз» забил Джейк Сандерсон (29).

Лучшие бомбардиры «Старз» Робертсон (1+2), Джонстон (3+1) и Микко Рантанен (0+3) набрали 10 очков на троих.

Защитник Илья Любушкин отдал голевой пас на Бурка.

«Даллас» одержал четвертую победу подряд, набрал 38 очков и прочно занимает второе место в Западной конференции. «Оттава» с 28 очками идет 10-й на Востоке.

