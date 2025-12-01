«Вашингтон Кэпиталз» сыграет за неделю три матча в Калифорнии

С 1 по 7 декабря «Вашингтон Кэпиталз» проведёт три матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

Предстоящая неделя будет нелёгкой для команды Александра Овечкина. Подопечные Спенсера Карбери одержали выездную победу над «Айлендерс» и отправляются в турне по Калифорнии.

В среду «столичные» встретятся с «Лос-Анджелесом» (06:30 мск), в четверг сыграют с «Сан-Хосе» (06:00), а в субботу проведут поединок против «Анахайма» (06:00).

В прошлом сезоне «Кэпиталз» в трёх играх на Западном побережье США одержали две победы и один раз проиграли («Лос-Анджелесу» 0:3).

«Вашингтон» набрал 32 очка и занимает четвертое место в Восточной конференции. Овечкин набирает очки в четырёх матчах подряд.