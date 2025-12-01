«Чикаго» одержал волевую победу над «Анахаймом» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча на льду «Юнайтед-центра» завершилась со счетом 5:3.

В составе победителей отличились Тайлер Бертуцци (18-я минута), Райан Грин (27), Колтон Дак (33) и Коннор Бедард (50, 59). У гостей шайбы забросили Каттер Готье (1), Олен Целльвегер (1) и Крис Крайдер (11).

20-летний нападающий «Блэкхоукс» Коннор Бедард в третий раз в сезоне набрал 4 очка за игру. Сегодня ночью хоккеист сделал дубль, отдал две передачи и стал главным творцом победы своей команды.

«Чикаго» прервал серию из пяти поражений подряд, набрал 27 очков и переместился на восьмое место в Западной конференции. «Анахайм» идет четвертым на Западе (31).