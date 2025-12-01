ЦСКА и «Салават Юлаев» сыграют в матче за попадание в кубковую восьмёрку

В понедельник, 1 ноября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся четыре матча.

ЦСКА примет на своём льду «Салават Юлаев» (19:30 мск). Обе команды занимают девятые места в своих конференциях и сегодня постараются попасть в восьмёрку сильнейших, которая гарантирует попадание в плей-офф.

Армейцы выиграли у уфимцев 12 из 17 домашних матчей, последняя игра между ними в Москве в октябре 2024 года завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

У ЦСКА второе большинство в чемпионате (31,5%), но «Салават Юлаев» лучше всех в сезоне играет в меньшинстве (85,3%).

Сегодня исполняется 103 года со дня рождения легендарного нападающего ЦДКА, ВВС и ЦДСА Всеволода Боброва.

«Сибирь» сыграет с «Барысом» (15:30). Оба коллектива расположились на дне турнирной таблицы Востока. Поединок между ними в Новосибирске в начале октября завершился без заброшенных шайб в основное и дополнительное время (1:0 Б).

«Северсталь» встретится с «Трактором» (19:00). Челябинские хоккеисты в двух последних играх забили 15 шайб и пропустили только одну. Сталевары выиграли 8 из 10 последних матчей.

Московское «Динамо» сыграет с «Торпедо» (19:30). Подопечные Алексея Исакова набирают много очков на выезде (22 из 30). Лучше показатели только у «Магнитки» (24).