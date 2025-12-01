«Вашингтон» проиграл лишь два матча в сезоне, когда Овечкин набирал очки

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка в матче с «Айлендерс». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу столичного клуба.

«Кэпиталз» проиграли лишь две игры из 16, когда капитан команды набирал очки. Результативные баллы Овечкина не помогли победить только в поединках с «Питтсбургом» (3:5, две передачи) и «Нью-Джерси» (2:3 Б, гол и ассист).

Также «столичные» выиграли 9 из 10 игр в нынешнем чемпионате, когда Овечкин забивал шайбу.

«Вашингтон» проиграл 11 матчей в сезоне 2025/2026 и в девяти случаях россиянин уходил со льда без очков.