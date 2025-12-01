Хоккей - обозрение

Овечкин до 30 шайб сократил отставание от рекорда Гретцки

Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» забросил шайбу. Нападающий отличился на последней минуте третьего периода и довёл счет голов с учетом «регулярки» и плей-офф до 986.

40-летний российский хоккеист забил 909 шайб в регулярных чемпионатах и 77 в розыгрышах Кубка Стэнли.

Форварду осталось забить 30 шайб, чтобы догнать легендарного Уэйна Гретцки, на счету которого 1016 голов.

В этом сезоне «Вашингтону» осталось провести 56 матчей и чтобы догнать канадца в этом сезоне, Овечкину необходимо прибавлять в результативности.

