Голкипера «Спартака» впервые признали лучшим игроком недели в КХЛ Сегодня, 12:33 Автор: Андрей Моисеев









Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков недели по итогам матчей, которые состоялись с 24 по 30 ноября 2025 года. Лучшим голкипером назван Артём Загидулин из «Спартака», одержавшего две победы в двух матчах с коэффициентом надёжности 0,5, сообщает пресс-служба КХЛ. Лучшим защитником признан Григорий Дронов из «Трактора». Хоккеист набрал 4 (2+2) очка в трёх играх с показателем полезности «+6». Лучшим нападающим назван Брендэн Лайпсик из СКА. Игрок набрал 6 (5+1) очков в трёх матчах недели и забил одну победную шайбу. Лучшим новичком признан 19-летний защитник ЦСКА Иван Патрихаев, забивший победный гол в матче с «Ладой».



Фото: ХК «Спартак»
















