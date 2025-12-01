Хоккей-обозрение

Голкипера «Спартака» впервые признали лучшим игроком недели в КХЛ

Сегодня, 12:33 Автор: Андрей Моисеев




Артём Загидулин, Спартак

Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков недели по итогам матчей, которые состоялись с 24 по 30 ноября 2025 года.

Лучшим голкипером назван Артём Загидулин из «Спартака», одержавшего две победы в двух матчах с коэффициентом надёжности 0,5, сообщает пресс-служба КХЛ.

Лучшим защитником признан Григорий Дронов из «Трактора». Хоккеист набрал 4 (2+2) очка в трёх играх с показателем полезности «+6».

Лучшим нападающим назван Брендэн Лайпсик из СКА. Игрок набрал 6 (5+1) очков в трёх матчах недели и забил одну победную шайбу.

Лучшим новичком признан 19-летний защитник ЦСКА Иван Патрихаев, забивший победный гол в матче с «Ладой».

Фото: ХК «Спартак»







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Сын Алексея Кудашова покинул «Динамо» вслед за отцом
Ларионов рассказал, как он совмещает работу в СКА с винным бизнесом
Панарин ответил болельщикам «Рейнджерс» на призыв вернуться в КХЛ
Голкипера «Спартака» впервые признали лучшим игроком недели в КХЛ
Овечкин до 30 шайб сократил отставание от рекорда Гретцки
«Вашингтон» проиграл лишь два матча в сезоне, когда Овечкин набирал очки
ЦСКА и «Салават Юлаев» сыграют в матче за попадание в кубковую восьмёрку
Коннор Бедард в третий раз в сезоне набрал 4 очка за игру
«Вашингтон Кэпиталз» сыграет за неделю три матча в Калифорнии
«Даллас» разгромил «Оттаву», у Джонстона хет-трик, у Любушкина ассист


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты