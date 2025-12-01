Панарин ответил болельщикам «Рейнджерс» на призыв вернуться в КХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин не стал опровергать слухи о своём возвращении в Россию.

Некоторые болельщики команды, недовольные его игрой в текущем чемпионате, призвали игрока уехать в КХЛ. Сам хоккеист о планах вернуться в Россию ответил репортеру издания New York Post.

«Никогда нельзя говорить наверняка. Прямо сейчас мне трудно об этом что-либо сказать. Это и правда сложный вопрос. Я не могу загадывать наперёд, в жизни всё может сложиться по-своему», — приводит слова Панарина NY Post.

34-летний россиянин набрал 26 (8+18) очков в 27 матчах. «Рейнджерс» проиграли 9 из 11 домашних игр в этом сезоне.

Действующий контракт игрока, по которому он получает в среднем 11,6 млн долларов, действует до конца нынешнего сезона.