Хоккей-обозрение

Панарин ответил болельщикам «Рейнджерс» на призыв вернуться в КХЛ

Сегодня, 13:41 Автор: Андрей Моисеев




Артемий Панарин, Нью-Йорк Рейнджерс

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин не стал опровергать слухи о своём возвращении в Россию.

Некоторые болельщики команды, недовольные его игрой в текущем чемпионате, призвали игрока уехать в КХЛ. Сам хоккеист о планах вернуться в Россию ответил репортеру издания New York Post.

«Никогда нельзя говорить наверняка. Прямо сейчас мне трудно об этом что-либо сказать. Это и правда сложный вопрос. Я не могу загадывать наперёд, в жизни всё может сложиться по-своему», — приводит слова Панарина NY Post.

34-летний россиянин набрал 26 (8+18) очков в 27 матчах. «Рейнджерс» проиграли 9 из 11 домашних игр в этом сезоне.

Действующий контракт игрока, по которому он получает в среднем 11,6 млн долларов, действует до конца нынешнего сезона.

Фото: nypost.com







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Сын Алексея Кудашова покинул «Динамо» вслед за отцом
Ларионов рассказал, как он совмещает работу в СКА с винным бизнесом
Панарин ответил болельщикам «Рейнджерс» на призыв вернуться в КХЛ
Голкипера «Спартака» впервые признали лучшим игроком недели в КХЛ
Овечкин до 30 шайб сократил отставание от рекорда Гретцки
«Вашингтон» проиграл лишь два матча в сезоне, когда Овечкин набирал очки
ЦСКА и «Салават Юлаев» сыграют в матче за попадание в кубковую восьмёрку
Коннор Бедард в третий раз в сезоне набрал 4 очка за игру
«Вашингтон Кэпиталз» сыграет за неделю три матча в Калифорнии
«Даллас» разгромил «Оттаву», у Джонстона хет-трик, у Любушкина ассист


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты