Ларионов рассказал, как он совмещает работу в СКА с винным бизнесом

Главный тренер СКА Игорь Ларионов ответил на вопрос, как ему удается совмещать работу в хоккейном клубе с делами в винном бизнесе.

«Времени у меня на это абсолютно нет, потому что за те три года ничего не поменялось. У меня всё время связано только с командой, игрой, ребятами, и коллективом», — приводит слова Ларионова ТАСС.

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли занимается производством вина с 2002 года. Сам напиток носит его фамилию, а в названии компании (IL Triple Overtime Wine Company) упоминается один из важных эпизодов в его карьере — шайба в третьем овертайме матча с «Каролиной» в финале плей-офф в 2002 году. Ларионов забил гол, который позволил «Детройту» выйти вперёд в серии 2-1. В итоге «Красные крылья» одержали победу в Кубке Стэнли.