Сын Алексея Кудашова покинул «Динамо» вслед за отцом

Московское «Динамо» произвело обмен с «Адмиралом», в результате которого московскую команду покинул защитник Артём Кудашов, сообщает пресс-служба КХЛ.

20-летний сын бывшего главного тренера бело-голубых дебютировал в КХЛ в сезоне 2023/2024. Впервые хоккеист вышел на лёд в сентябре 2023 года в игре против СКА, провёл на площадке 2 минуты 30 секунд и не отметился результативными действиями. Единственную шайбу в лиге игрок забил в ворота «Адмирала» в декабре 2024 года.

В нынешнем сезоне Артём набрал 2 (0+2) очка в 24 матчах за «Нефтехимик», куда он был отправлен в аренду в минувшее межсезонье.

