Экс-игроки «Торпедо» принесли «Сибири» победу над «Барысом»

Сегодня, 17:50




«Сибирь» выиграла у «Барыса» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Поединок в Новосибирске завершился со счетом 4:1.

В составе победителей шайбы забросили Антон Косолапов (15-я минута), Архип Неколенко (16), Михаил Абрамов (18) и Иван Чехович (59). У гостей отличился Макс Уиллман (40).

Косолапов и Абрамов, которые были частью обмена Владимира Ткачёва в «Торпедо», набрали на двоих 6 (3+3) очков в двух играх за новую команду.

Новосибирские хоккеисты одержали первую домашнюю победу под руководством Ярослава Люзенкова.

«Сибирь» набрала 23 очка и продолжает замыкать турнирную таблицу Восточной конференции. «Барыс» с 27 баллами идет 10-м на Востоке.

