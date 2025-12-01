Ковалёв вошёл в штаб сборной России на Кубок Первого канала

Легендарный российский хоккеист Алексей Ковалёв не долго оставался без работы после ухода из «Спартака» и вошёл в тренерский штаб сборной России по хоккею, которая примет участие в Кубке первого канала по хоккею.

О решении ввести олимпийского чемпионат и обладателя Кубка Стэнли в штаб национальной команды сообщил в своем Telegram-канале главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.

Турнир пройдёт с 11 по 14 декабря в Новосибирске.

Ранее Ковалев входил в тренерский штаб «Куньлунь Ред Стар» и сборной Китая на ОИ-2022 в Пекине.