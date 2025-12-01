Хоккеист «Сент‑Луиса» Торопченко выбыл из строя из‑за ожогов ног

Нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко пропустит несколько недель из-за травмы, сообщает официальный сайт НХЛ.

По уточненным данным, хоккеист получил ожог ног в результате несчастного случая, который случился дома.

26-летний форвард выступает в НХЛ с 2021 года. В этом сезоне в составе «Блюз» игрок в 17 матчах набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «-5».

Это не первый случай бытовой травмы с участием заокеанских хоккеистов. В середине ноября лидер «Нью-Джерси» Джек Хьюз порезал руку во время командного ужина.