Дмитрий Воронков подрался с канадцем и американцем из «Нью-Джерси»

«Коламбус» одержал победу над «Нью-Джерси» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Поединок в Ньюарке завершился со счетом 5:3.

В составе победителей отличились Дентон Матейчук (10-я минута), Шон Монахан (22, 48), Чарли Койл (47) и Майлз Вуд (54). У проигравших шайбы забросили Нико Хишир (2), Ондржей Палат (4) и Тимо Майер (52).

Защитник «Блю Джекетс» Иван Проворов и нападающий «Дэвилз» Арсений Грицюк записали на свой счет по передаче.

Форвард гостей Дмитрий Воронков в начале второго периода подался с канадцем Бренденом Диллоном, а через восемь минут устроил потасовку с американцем Стефаном Ноэсеном.

«Коламбус» набрал 29 очков и поднялся на 10-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» с 33 баллами идет третьим на Востоке.

