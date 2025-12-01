Хоккей-обозрение

Две передачи Малкина и дубль Кросби помогли «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию»

Сегодня, 09:06 Автор: Андрей Моисеев




Сидни Кросби, Питтсбург Пингвинз

«Питтсбург» выиграл в гостях у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча на льду «Иксфинити Мобайл Арены» завершилась со счетом 5:1.

В составе «Пингвинз» отличились Сидни Кросби (10-я минута, 29-я), Брайан Раст (36), Томми Новак (54) и Кевин Хейз (56). У «Флайерз» гол на счету Тайсона Фёрстера (26).

Сидни Кросби забил 18-ю шайбу в сезоне и 300-й выездной гол за карьеру в НХЛ.

Евгений Малкин провёл на льду более 16 минут, сделал две результативные передачи и завершил поединок с показателем полезности «0».

«Питтсбург» набрал 31 очко и занимает пятое место в турнирной таблицу Восточной конференции. «Филадельфия» с 31 баллом идет шестой на Востоке.

Фото: nhl.com







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Две передачи Малкина и дубль Кросби помогли «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию»
Дмитрий Воронков подрался с канадцем и американцем из «Нью-Джерси»
Хоккеист «Сент‑Луиса» Торопченко выбыл из строя из‑за ожогов ног
Ковалёв вошёл в штаб сборной России на Кубок Первого канала
«Северсталь» обыграла «Трактор» и вернулась на первое место на Западе
Экс-игроки «Торпедо» принесли «Сибири» победу над «Барысом»
Сын Алексея Кудашова покинул «Динамо» вслед за отцом
Ларионов рассказал, как он совмещает работу в СКА с винным бизнесом
Панарин ответил болельщикам «Рейнджерс» на призыв вернуться в КХЛ
Голкипера «Спартака» впервые признали лучшим игроком недели в КХЛ


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты