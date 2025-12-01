Две передачи Малкина и дубль Кросби помогли «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию» Сегодня, 09:06 Автор: Андрей Моисеев









«Питтсбург» выиграл в гостях у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча на льду «Иксфинити Мобайл Арены» завершилась со счетом 5:1. В составе «Пингвинз» отличились Сидни Кросби (10-я минута, 29-я), Брайан Раст (36), Томми Новак (54) и Кевин Хейз (56). У «Флайерз» гол на счету Тайсона Фёрстера (26). Сидни Кросби забил 18-ю шайбу в сезоне и 300-й выездной гол за карьеру в НХЛ. Евгений Малкин провёл на льду более 16 минут, сделал две результативные передачи и завершил поединок с показателем полезности «0». «Питтсбург» набрал 31 очко и занимает пятое место в турнирной таблицу Восточной конференции. «Филадельфия» с 31 баллом идет шестой на Востоке.



Фото: nhl.com















