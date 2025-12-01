Аскаров отразил 31 из 34 бросков «Юты», у вратаря 10-я победа в сезоне

«Сан-Хосе» одержал победу над «Ютой» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок в «Эс-Эй-Пи-центре» завершился со счетом 6:3.

У победителей шайбы забросили Тайлер Тоффоли (5-я минута, 13-я), Павол Регенда (8), Уилл Смит (27, 30) и Адам Годетт (28). В составе «Мамонтов» отличились Лоусон Круз (10, 47) и Джон-Джейсон Петерка (17).

Первой звездой матча назван нападающий «Шаркс» Тоффоли, набравший 4 (2+2) очка. 19-летний форвард «акул» Маклин Селебрини записал на свой счет три результативные передачи.

20-летний Смит сделал дубль и отдал голевой пас на Тоффоли. Первая шайба в ворота Ванечека будет претендовать на одну из лучших в сезоне.

Голкипер Ярослав Аскаров сделал 31 сейв и одержал 10-ю победу в сезоне.

«Сан-Хосе» набрал 29 очков и расположился на седьмом месте в Западной конференции. У «Юты» 27 баллов и она идет 11-й на Западе.