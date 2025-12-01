Малкин обошёл Овечкина в бомбардирской гонке сезона НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал две результативные передачи в матче с «Филадельфией».

Всего на счету 39-летнего хоккеиста в этом сезоне 26 (6+20) очков и он обошёл в бомбардирской гонке сезона НХЛ Александра Овечкина. В активе капитана «Вашингтона» 25 результативных баллов.

Оба игрока расположились в четвёртом десятке списка лучших бомбардиров текущего сезона, а возглавляет её Натан Маккиннон из «Колорадо» — 44 (20+24).

В тройку лидеров входят Маклин Селебрини из «Сан-Хосе» (14+26) и Коннор Бедард из «Чикаго» (16+21).

Лучший из российских хоккеистов, форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров, замыкает десятку лучших — 32 (11+21).