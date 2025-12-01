Хоккей-обозрение

Кросби опередил Капризова в гонке снайперов сезона НХЛ

Сидни Кросби, Питтсбург Пингвинз

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби сделал дубль в матче с «Филадельфией» и довёл счёт своих шайб в текущем сезоне НХЛ до 18.

39-летний канадец опередил российского форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова и переместился на третью строчку в списке лучших снайперов.

Возглавляют рейтинг лучших Натан Маккиннон из «Колорадо» и Морган Гики из «Бостона» (по 20 шайб).

На счету Капризова 17 точных бросков. По 16 голов в активе Коннора Бедарда из «Чикаго» и двух игроков «Далласа» — Джейсона Робертсона и Уайатта Джонстона.

