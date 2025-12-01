Хоккей-обозрение

Фукале, Мёрфи и Ткачёв — лучшие игроки ноября в КХЛ

Сегодня, 11:52 Автор: Андрей Моисеев




Владимир Ткачёв, Металлург

Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков третьего месяца регулярного чемпионата 2025/2026.

Лучшим голкипером лига назвала Зака Фукале из минского «Динамо». 30-летний вратарь одержал 5 побед в 7 играх своей команды с коэффициентом надежности 1,44, сообщает официальный сайт КХЛ.

Лучшим защитником признан Тревор Мёрфи из СКА. Хоккеист набрал 11 (3+8) очков в 9 играх с показателем полезности «+4».

Лучшим нападающим назван Владимир Ткачёв из «Металлурга». Форвард набрал 18 (5+13) очков в 11 матчах месяца и возглавляет бомбардирскую гонку сезона.

Лучшим новичком признан 18-летний Александр Жаровский из «Салавата Юлаева». Нападающий набрал 4 (2+2) очка за прошедший месяц.

