19-летний Маклин Селебрини вторым набрал 40 очков в сезоне НХЛ

Нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» записал на свой счёт три результативные передачи.

19-летний лидер «Шаркс» набрал 40 (14+26) очков в текущем сезоне и стал вторым игроком, который достиг этой отметки. Возглавляет гонку бомбардиров Натан Маккиннон из «Колорадо», на счету которого 44 (20+24) результативных балла.

Замыкает тройку лучших Коннор Бедард из «Чикаго» — 37 (16+21). По 36 очков набрали Лео Карлссон из «Анахайма» (14+22) и Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (11+25).

Форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров набрал 32 (11+21) балла и замыкает десятку лучших бомбардиров.