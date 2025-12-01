20-летний форвард «Сан-Хосе» Смит забил потрясающий гол в ворота «Юты»

«Сан-Хосе» одержал победу над «Ютой» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Акулы» забросили шесть шайб и одержали 13-ю победу в сезоне.

Нападающий «Шаркс» Уилл Смит дважды огорчал голкипера гостей Витека Ванечека. Особенно эффектной получилась первая шайба в исполнении 20-летнего американца.

На седьмой минуте второго периода хоккеист после паса Маклина Селебрини обыграл двух игроков «Юты» и вогнал шайбу в сетку.

Смит был выбран «Сан-Хосе» на драфте 2023 года под общим 4-м номером и за два сезона в НХЛ набрал 72 (30+42) очка.