Минское «Динамо» победило «Амур» и одержало пятую победу подряд Сегодня, 14:46 Автор: Андрей Моисеев









Минское «Динамо» выиграло по буллитам у «Амура» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 3:2. Шайбы в матче забросили: Егор Воронков (24-я минута), Игнат Коротких (56) — Николай Салыго (44), Даниил Липский (54), Сэм Энэс (победный буллит). 20-летний нападающий Николай Салыго забил первый гол в КХЛ. Минчане одержали пятую победу подряд и набрали максимум очков из поездки на Дальний Восток. «Динамо» набрало 47 очков и сместило «Северсталь» с первого места в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Амура» 29 очков и восьмое место на Востоке.



Фото: ХК «Амур»
















