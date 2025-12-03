«Вашингтон» начинает турне по Калифорнии матчем с «Лос-Анджелесом»

В ночь на среду, 3 декабря 2025 года, «Вашингтон» сыграет в гостях с «Лос-Анджелесом» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча на «Крипто.ком-Арене» начнется в 06:30 по московскому времени.

«Кэпиталз» выиграли 7 из 8 последних игр, набрали 32 очка и занимают четвертое место в Восточной конференции. «Кингз» имеют в активе 31 балл и идут пятыми на Западе.

«Короли» показывают второй результат в этом сезоне в матчах на выезде, но выиграли только три игры на домашнем льду.

Самые результативные игроки «Вашингтона»: Том Уилсон — 29 (15+14) очков и Александр Овечкин — 25 (12+13). В составе «Лос-Анджелеса» лидерами по системе «гол+пас» являются Адриан Кемпе (8+14) и Куинтон Байфилд (4+15).

Обе команды мало пропускают (2,58 и 2,60), но подопечные Спенсера Карбери показывают лучший результат в атаке (3,38 и 2,68).

В рамках турне по Калифорнии «столичные» также встретятся с «Сан-Хосе» (4 декабря) и «Анахаймом» (6 декабря).