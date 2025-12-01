СКА обыграл в овертайме «Локомотив» в Ярославле Сегодня, 21:22 Автор: Андрей Моисеев









СКА обыграл в гостях «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Ярославле завершилась со счетом 4:3 в пользу армейцев. Шайбы в игре забросили: Брендан Лайпсик (22-я минута), Сергей Плотников (36), Андрей Педан (59), Марат Хайруллин (64) — Никита Черепанов (7), Александр Радулов (33), Максим Шалунов (49). Подопечные Игоря Ларионова выиграли первый матч у железнодорожников в этом сезоне. В трёх первых встречах победу одержали ярославские хоккеисты. СКА набрал 34 очка и переместился на седьмое место в Западной конференции. «Локомотив» с 43 баллами идет третьим на Западе.



Фото: ХК «Локомотив»
















