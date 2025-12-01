Хоккей-обозрение

СКА обыграл в овертайме «Локомотив» в Ярославле

Сегодня, 21:22 Автор: Андрей Моисеев




СКА обыграл в гостях Локомотив

СКА обыграл в гостях «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Ярославле завершилась со счетом 4:3 в пользу армейцев.

Шайбы в игре забросили: Брендан Лайпсик (22-я минута), Сергей Плотников (36), Андрей Педан (59), Марат Хайруллин (64) — Никита Черепанов (7), Александр Радулов (33), Максим Шалунов (49).

Подопечные Игоря Ларионова выиграли первый матч у железнодорожников в этом сезоне. В трёх первых встречах победу одержали ярославские хоккеисты.

СКА набрал 34 очка и переместился на седьмое место в Западной конференции. «Локомотив» с 43 баллами идет третьим на Западе.

Фото: ХК «Локомотив»







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Марков встретился с Демидовым в раздевалке «Монреаля»
Вячеслав Фетисов назвал хоккей спортом номер один в России
СКА обыграл в овертайме «Локомотив» в Ярославле
Вратари «Дизеля» устроили обнимашки после победы в буллитной серии
«Вашингтон» начинает турне по Калифорнии матчем с «Лос-Анджелесом»
ХК «Сочи» выиграл в гостях у «Адмирала»
Минское «Динамо» победило «Амур» и одержало пятую победу подряд
20-летний форвард «Сан-Хосе» Смит забил потрясающий гол в ворота «Юты»
19-летний Маклин Селебрини вторым набрал 40 очков в сезоне НХЛ
Фукале, Мёрфи и Ткачёв — лучшие игроки ноября в КХЛ


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты