Вячеслав Фетисов назвал хоккей спортом номер один в России

Сегодня, 21:55 Автор: Андрей Моисеев




Вячеслав Фетисов

Советский и российский хоккеист Вячеслав Фетисов ответил на вопрос, какой вид спорта в России стоит на первом месте. В последнее время по этому поводу уже высказались многие известные спортсмены и тренеры, а также люди, приближённые к спорту.

«В хоккее и полные стадионы, и мегазвёзды мирового уровня. Не знаю, по каким критериям все остальные оценивают, но сравнение здесь очевидно в пользу хоккея. Может, у кого-то есть желание, чтобы был футбол, но им надо прибавлять в массовости, мастерстве», — приводит слова Фетисова портал Sport24.

Вячеслав Фетисов два раза выигрывал олимпийские золотые медали, семь раз становился чемпионом мира, 13 раз вместе с ЦСКА побеждал в чемпионатах СССР и дважды побеждал в Кубке Стэнли.

