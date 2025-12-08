Марков встретился с Демидовым в раздевалке «Монреаля»

Бывший российский игрок «Монреаля» Андрей Марков встретился в раздевалке с нападающим Иваном Демидовым. Через несколько часов «Канадиенс» сыграют с «Оттавой» в регулярном чемпионате НХЛ.

Марков провёл в составе легендарного канадского клуба 990 матчей и набрал в них 572 (119+453) очка. В ночь на четверг перед поединком с «Виннипегом» экс-защитник примет участие в торжественной церемонии, на которую его пригласил владелец команды Джефф Молсон.

«Я был удивлен и счастлив. Все эти годы в Монреале были лучшим временем в моей жизни. Я очень ценю их желание провести мероприятие в честь меня», — приводит слова Маркова официальный сайт НХЛ.