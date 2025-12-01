Появилось видео победного гола защитника Гаврикова в ворота «Далласа» Сегодня, 08:18 Автор: Андрей Моисеев









«Рейнджерс» обыграли «Даллас» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на льду «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась со счетом 3:2. В основное время отличились Карсон Суси (7-я минута), Уилл Кайлли (58) — Кайл Капобьянко (10), Микко Рантанен (50). Победную шайбу на второй минуте овертайма забросил защитник Владислав Гавриков с передач Артемия Панарина и Мики Зибанеджада. Панарин провёл на льду более 22 минут, сделал пять бросков по воротам Кейси Десмита и отметился двумя результативными передачами. Голкипер «синерубашечников» Игорь Шестёркин отразил 24 из 26 бросков по воротам и был признан второй звездой матча. «Рейнджерс» набрали 30 очков и переместились на 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Далласа» 39 очков и ин идёт вторым на Западе.



Фото: tsn.ca















