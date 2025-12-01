Хоккей-обозрение

Появилось видео победного гола защитника Гаврикова в ворота «Далласа»

Сегодня, 08:18 Автор: Андрей Моисеев




Владислав Гавриков, Нью-Йорк Рейнджерс

«Рейнджерс» обыграли «Даллас» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на льду «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась со счетом 3:2.

В основное время отличились Карсон Суси (7-я минута), Уилл Кайлли (58) — Кайл Капобьянко (10), Микко Рантанен (50).

Победную шайбу на второй минуте овертайма забросил защитник Владислав Гавриков с передач Артемия Панарина и Мики Зибанеджада.

Панарин провёл на льду более 22 минут, сделал пять бросков по воротам Кейси Десмита и отметился двумя результативными передачами.

Голкипер «синерубашечников» Игорь Шестёркин отразил 24 из 26 бросков по воротам и был признан второй звездой матча.

«Рейнджерс» набрали 30 очков и переместились на 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Далласа» 39 очков и ин идёт вторым на Западе.

Фото: tsn.ca







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Овечкин после матча с «Лос-Анджелесом» тепло попрощался с Копитаром
«Амур» отправил в отставку главного тренера Гальченюка
Маккиннон забросил 22-ю шайбу и набрал 46-е очко в сезоне
Задоров отдал пас и подрался в матче с «Детройтом», «Бостон» проиграл
«Вашингтон» выиграл у «Лос-Анджелеса», у Овечкина две передачи
Российский защитник «Оттавы» Зуб эффектно поразил ворота «Монреаля»
Появилось видео победного гола защитника Гаврикова в ворота «Далласа»
Марков встретился с Демидовым в раздевалке «Монреаля»
Вячеслав Фетисов назвал хоккей спортом номер один в России
СКА обыграл в овертайме «Локомотив» в Ярославле


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты