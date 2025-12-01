Российский защитник «Оттавы» Зуб эффектно поразил ворота «Монреаля»

«Оттава» выиграла в гостях у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на льду «Белл-центра» завершилась со счетом 5:2.

В составе победителей отличились Фабиан Зеттерлунд (5-я минута), Артём Зуб (17), Джейк Сандерсон (26), Дрейк Батерсон (27) и Брэди Ткачук (53). У «Канадиенс» шайбы забросили Юрай Слафковски (4) и Ник Судзуки (29).

Защитник «Сенаторз» Зуб отличился на 17-й минуте первого периода. Российский хоккеист забросил шайбу в ворота Сэма Монтембо после паса Брэди Ткачука.

Нападающий «Канадиенс» Иван Демидов провёл на льду более 17 минут, сделал один бросок по ворота и завершил игру с показателем полезности «-1».

«Оттава» набрала 30 очков и расположилась на восьмом месте в Восточной конференции. «Монреаль» с 29 очками идёт 12-м на Востоке.