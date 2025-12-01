Хоккей-обозрение

«Вашингтон» выиграл у «Лос-Анджелеса», у Овечкина две передачи

«Вашингтон» обыграл в гостях «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на «Крипто.ком-Арене» завершилась со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Том Уилсон (15-я минута), Энтони Бовиллье (42) и Алексей Протас (59). У «Кингз» шайбу забросил Адриан Кемпе (26).

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду более 15 минут, отметился двумя результативными передачами и продлил результативную серию до пяти матчей.

«Вашингтон» набрал 34 очка и переместился на третье место в Восточной конференции. У «Лос-Анджелеса» в активе 31 очко и шестое место на Западе.

