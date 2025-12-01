«Вашингтон» выиграл у «Лос-Анджелеса», у Овечкина две передачи Сегодня, 09:10 Автор: Андрей Моисеев









«Вашингтон» обыграл в гостях «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на «Крипто.ком-Арене» завершилась со счётом 3:1. В составе победителей отличились Том Уилсон (15-я минута), Энтони Бовиллье (42) и Алексей Протас (59). У «Кингз» шайбу забросил Адриан Кемпе (26). Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду более 15 минут, отметился двумя результативными передачами и продлил результативную серию до пяти матчей. «Вашингтон» набрал 34 очка и переместился на третье место в Восточной конференции. У «Лос-Анджелеса» в активе 31 очко и шестое место на Западе.



Фото: Getty Images















