Хоккей-обозрение

Задоров отдал пас и подрался в матче с «Детройтом», «Бостон» проиграл

Сегодня, 09:42 Автор: Андрей Моисеев




Никита Задоров, Бостон Брюинз

«Бостон» проиграл в гостях «Детройту» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок на «Литтл Сизарс-арене» завершился со счетом 5:4 в пользу хозяев льда.

В составе победителей отличились Джеймс ван Римсдайк (7-я минута), Мориц Зайдер (14), Алекс Дебринкэт (22), Бен Шьяро (37) и Лукас Рэймонд (44). У проигравших шайбы забросили Джонатан Аспирот (32), Алекс Стивз (36), Марат Хуснутдинов (55) и Алекс Стивз (60).

Защитник «Брюинз» Никита Задоров отметился результативной передачей на Аспирота и устроил потасовку с немецким защитником «Ред Уингз» Морицем Зайдером в середине третьего периода.

«Детройт» прервал серию из четырёх поражений подряд, набрал 30 очков и расположился на девятом месте в Восточной конференции. У «Бостона» 30 баллов и он идет 11-м на Востоке.

Фото: nhl.com







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Овечкин после матча с «Лос-Анджелесом» тепло попрощался с Копитаром
«Амур» отправил в отставку главного тренера Гальченюка
Маккиннон забросил 22-ю шайбу и набрал 46-е очко в сезоне
Задоров отдал пас и подрался в матче с «Детройтом», «Бостон» проиграл
«Вашингтон» выиграл у «Лос-Анджелеса», у Овечкина две передачи
Российский защитник «Оттавы» Зуб эффектно поразил ворота «Монреаля»
Появилось видео победного гола защитника Гаврикова в ворота «Далласа»
Марков встретился с Демидовым в раздевалке «Монреаля»
Вячеслав Фетисов назвал хоккей спортом номер один в России
СКА обыграл в овертайме «Локомотив» в Ярославле


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты