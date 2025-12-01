Задоров отдал пас и подрался в матче с «Детройтом», «Бостон» проиграл Сегодня, 09:42 Автор: Андрей Моисеев









«Бостон» проиграл в гостях «Детройту» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок на «Литтл Сизарс-арене» завершился со счетом 5:4 в пользу хозяев льда. В составе победителей отличились Джеймс ван Римсдайк (7-я минута), Мориц Зайдер (14), Алекс Дебринкэт (22), Бен Шьяро (37) и Лукас Рэймонд (44). У проигравших шайбы забросили Джонатан Аспирот (32), Алекс Стивз (36), Марат Хуснутдинов (55) и Алекс Стивз (60). Защитник «Брюинз» Никита Задоров отметился результативной передачей на Аспирота и устроил потасовку с немецким защитником «Ред Уингз» Морицем Зайдером в середине третьего периода. «Детройт» прервал серию из четырёх поражений подряд, набрал 30 очков и расположился на девятом месте в Восточной конференции. У «Бостона» 30 баллов и он идет 11-м на Востоке.



Фото: nhl.com















