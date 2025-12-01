Хоккей-обозрение

Маккиннон забросил 22-ю шайбу и набрал 46-е очко в сезоне

Натан Маккиннон, Колорадо Эвеланш

Лидер «Колорадо» Натан Маккиннон отметился дублем в матче с «Ванкувером» и довёл счёт своих шайб в текущем сезоне до 22. Канадец вышел в единоличные лидеры гонки снайперов, на два гола опережая нападающего «Бостона» Моргана Гики.

На счету форварда «Эвеланш» 46 (22+24) очка и он возглавляет гонку лучших бомбардиров чемпионата.

«Лавины» выиграли у «Кэнакс» со счётом 3:1, набрали 44 очка и продолжают лидировать в общей турнирной таблице НХЛ. «Ванкувер» занимает 14-е место в Западной конференции.

«Колорадо» набирает очки в 17-ти матчах подряд, проиграв только три раза в дополнительное время.

