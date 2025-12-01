Хоккей-обозрение

«Амур» отправил в отставку главного тренера Гальченюка

Сегодня, 11:10 Автор: Андрей Моисеев




Хабаровский «Амур» объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Александром Гальченюком, сообщает пресс-служба клуба.

Специалист возглавил команду в мае текущего года. В начале ноября команда распространила информацию, что у Гальченюка выявлено вирусное заболевание. Всё это время по факту командой руководил Александр Андриевский.

Гальченюк заболел после тяжёлого поражения от «Динамо» в Минске, а Андриевский принял команду после поражения от тех же минчан в матче, который состоялся накануне.

«Амур» набрал 29 очков и занимает восьмое место в восточной конференции.

