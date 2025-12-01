Хоккей-обозрение

Овечкин после матча с «Лос-Анджелесом» тепло попрощался с Копитаром

Анже Копитар, Лос-Анджелес Кингз

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в матче с «Лос-Анджелесом» после финального свистка попросил своих одноклубников остаться на льду и тепло попрощался с нападающим «Кингз» Анже Копитаром.

38-летний словенец проводит последний сезон в НХЛ. «Вашингтон» сыграл с командой из Калифорнии все два матча в этом сезоне, поэтому у Овечкина уже не будет возможности отдать дань уважения капитану «королей».

Копитар в 1476 матчах в НХЛ набрал 1292 (445+847) очка.

«Вашингтон» выиграл у «Лос-Анджелеса» со счетом 3:1, 40-летний Овечкин записал на свой счёт две результативные передачи.

