Болельщики выбрали Радулова и Фукале на Матч Звезд КХЛ-2026 Сегодня, 13:01 Автор: Андрей Моисеев









Завершилось голосование болельщиков по выбору игроков в стартовые составы на Матч Звезд КХЛ 2026. Больше всех голосов (7084) получил вратарь минского «Динамо» Зак Фукале. Среди защитников популярнее всех оказался Алексей Василевский из «Салавата Юлаева» (3980). Джошуа Ливо из «Трактора» получил наибольшее количество голосов среди нападающих (3512), сообщает пресс-служба КХЛ. В команду KHL Urals Stars попали вратарь Владимир Галкин («Автомобилист»), защитник Алексей Василевский («Салават Юлаев») и нападающие Джошуа Ливо («Трактор») и Владимир Ткачёв («Металлург»). В KHL RUS Stars вошли Филипп Долганов («Нефтехимик»), Дамир Шарипзянов («Авангард»), Александр Радулов («Локомотив») и Данил Аймурзин («Северсталь»). В составе KHL World Stars сыграют Зак Фукале («Динамо» Мн), Митчелл Миллер («Ак Барс»), Сэм Энэс («Динамо» Мн) и Максим Комтуа («Динамо» М). В KHL U23 Stars были выбраны Дмитрий Гамзин (ЦСКА), Антон Силаев («Торпедо»), Егор Сурин («Локомотив») и Матвей Короткий* (СКА). Следующий выбор сделают представители СМИ и сама Лига. Звёздный уик-энд стартует 7 февраля.



Фото: ТАСС















