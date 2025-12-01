Хоккей-обозрение

Стэмкос набрал 1200 очков в НХЛ и повторил результат Фёдорова

Сегодня, 13:33 Автор: Андрей Моисеев




Стивен Стэмкос, Нэшвилл Предаторз

Нападающий «Нэшвилла» Стивен Стэмкос отметился заброшенной шайбой в матче с «Калгари» и достиг отметки в 1200 очков за карьеру в НХЛ.

35-летний хоккеист, выступая на «Тампу» и «Предаторз», в 1190 матчах забросил 589 шайб и отдал 611 передач. Канадец занимает 53-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ за всю историю.

Гол в ворота «Калгари» стал победным. На счету Стэмкоса 93 таких шайбы. Таким образом, он сравнялся с Сергеем Фёдоровым и Джо Ньювендайком по этому показателю, которые занимают 15-е и 16-е места в общем рейтинге за всю историю НХЛ.

Фото: Imagn Images







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


В ФХР оценили вероятность проведения матча Россия — США
Роман Ротенберг в детстве чуть не умер во время хоккейного матча
Капризов — 2-й среди нападающих по времени на льду и уступает лишь Макдэвиду
Стэмкос набрал 1200 очков в НХЛ и повторил результат Фёдорова
Болельщики выбрали Радулова и Фукале на Матч Звезд КХЛ-2026
Овечкин после матча с «Лос-Анджелесом» тепло попрощался с Копитаром
«Амур» отправил в отставку главного тренера Гальченюка
Маккиннон забросил 22-ю шайбу и набрал 46-е очко в сезоне
Задоров отдал пас и подрался в матче с «Детройтом», «Бостон» проиграл
«Вашингтон» обыграл «Лос-Анджелес», у Овечкина две передачи


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты