Стэмкос набрал 1200 очков в НХЛ и повторил результат Фёдорова

Нападающий «Нэшвилла» Стивен Стэмкос отметился заброшенной шайбой в матче с «Калгари» и достиг отметки в 1200 очков за карьеру в НХЛ.

35-летний хоккеист, выступая на «Тампу» и «Предаторз», в 1190 матчах забросил 589 шайб и отдал 611 передач. Канадец занимает 53-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ за всю историю.

Гол в ворота «Калгари» стал победным. На счету Стэмкоса 93 таких шайбы. Таким образом, он сравнялся с Сергеем Фёдоровым и Джо Ньювендайком по этому показателю, которые занимают 15-е и 16-е места в общем рейтинге за всю историю НХЛ.