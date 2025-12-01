Капризов — 2-й среди нападающих по времени на льду и уступает лишь Макдэвиду

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов занимает второе место среди нападающих в текущем сезоне по среднему игровому времени.

Хоккеист в среднем проводит на льду 22 минуты 27 секунд. Больше времени на площадке среди форвардов находится лишь Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (23.00).

Из российских игроков лишь у троих защитников игровое время в этом сезоне больше — у Ивана Проворова из «Коламбус Блю Джекетс» (25.23 — 4-й результат в НХЛ), Михаила Сергачёва из «Юта Мамонт» (24.45) и Владислава Гаврикова из «Нью-Йорк Рейнджерс» (23.10).

В тройку лидеров по этому показателю входят Куинн Хьюз из «Ванкувера» (27.25), Зак Веренски из «Коламбуса» (26.32) и Миро Хейсканен из «Далласа» (26.00).