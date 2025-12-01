Роман Ротенберг в детстве чуть не умер во время хоккейного матча

Известный хоккейный тренер Роман Ротенберг заявил, что в детском возрасте он получил очень тяжелую травму и чуть не умер.

В интервью «Mash на спорте» Ротенберг рассказал, что соперник врезался ему в спину, а дальше — темнота. Очнулся только в больнице с трубкой во рту.

В результате столкновения у него сломались рёбра и они коснулись лёгкого. Медики в итоге откачали кровь и спасли ему жизнь.

В данный момент Ротенберг возглавляет команду «Россия 25», которая через несколько дней примет участие в Кубке Первого канала по хоккею.