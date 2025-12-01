Хоккей-обозрение

В ФХР оценили вероятность проведения матча Россия — США

Сегодня, 16:17 Автор: Андрей Моисеев




Сборная России проиграла США на ОИ-2014

Генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов прокомментировал возможность проведения товарищеского матча между сборными России и США.

«У нас были определённые контакты со словаками. Что касается Америки, то, наверное, это больше пиар и политика, чем спорт», — приводит слова Курбатова РИА Новости.

Функционер отметил, что сборная США собирается только во время проведения чемпионатов мира и только из тех игроков, которые не участвуют в Кубке Стэнли.

Последний раз в сильнейшем составе сборные России и США встречались на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Американцы на групповом этапе выиграли по буллитам со счетом 3:2.

