«Спартак» отыгрался со счета 0:4 и обыграл «Сибирь» в матче с 13 шайбами

«Спартак» обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Новосибирске завершилась со счётом 7:6 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Даниил Орлов (21-я минута), Даниил Соболев (23), Михаил Мальцев (26, 63), Данил Пивчулин (58), Адам Ружичка (60), Никита Коростелёв (60). У проигравших шайбы забросили Иван Климович (), Антон Косолапов (11), Михаил Абрамов (13), Скотт Уилсон (20), Семён Кошелев (38), Чейз Приски (51).

Нападающие красно-белых Иван Морозов и Павел Порядин записали на свой счёт по три результативные передачи.

Абрамов и Косолапов, которые недавно перешли из «Торпедо», набрали на двоих 11 (5+6) очков в трёх играх за новую команду.

«Спартак» набрал 39 очков и продолжает занимать шестое место в Западной конференции. У «Сибири» 24 балла и она идёт 11-й на Востоке.

