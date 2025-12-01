Хоккей-обозрение

«Металлург» выиграл у «Автомобилиста», Канцеров подрался и забил гол

«Металлург» выиграл у «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Поединок в Екатеринбурге завершился со счётом 6:5.

У победителей шайбы забросили Никита Михайлис (33-я минута) и Владимир Ткачёв (34), Данила Паливко (45), Роман Канцеров (46), Дмитрий Силантьев (57), Робин Пресс (60). В составе «Автомобилиста» отличились Джесси Блэкер (23), Брукс Мэйсек (25), Максим Осипов (31) и Рид Буше (40), Александр Шаров (52).

Победную шайбу шведский защитник забросил за одну секунду до конца матча.

На 17-й минуте первого периода лучший снайпер чемпионата Роман Канцеров подрался с нападающим Романом Горбуновым. В конце 2-й минуты третьего периода произошла драка с участием форварда сталеваров Михаила Фёдорова и Кирилла Воробьёва.

Матч между командами в Екатеринбурге 20 ноября завершился победой гостей со счётом 5:4.

«Металлург» набрал 52 очка и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Автомобилиста» 37 очков и он идёт четвёртым на Востоке.

