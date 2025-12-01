Хоккей-обозрение

Четыре очка Барабанова помогли «Ак Барсу» обыграть «Трактор»

Вчера, 21:23 Автор: Андрей Моисеев




Ак Барс выиграл у Трактора в матче кХЛ

«Ак Барс» одержал победу над «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Поединок в Казани завершился со счётом 5:3.

В составе победителей шайбы забросили Александр Барабанов (34-я минута), Митчелл Миллер (38), Никита Дыняк (38), Никита Лямкин (44) и Дмитрий Яшкин (60). У челябинцев отличились Егор Коршков (25), Арсений Коромыслов (43) и Андрей Никонов (58).

Нападающий казанцев Александр Барабанов отметился голом и тремя результативными передачами.

Казанские хоккеисты выиграли девятый матч подряд у «Трактора» в Казани.

«Ак Барс» набрал 46 очков и занимает второе место в Восточной конференции. На счету «Трактора» 35 очков и шестая строчка в табдице Востока.

Фото: ХК «Трактор»







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Уэйн Гретцки примет участие в жеребьёвке ЧМ по футболу-2026
Тайлер Сегин после столкновения с Гавриковым выбыл до конца сезона
«Торпедо» обыграло ЦСКА по буллитам
Четыре очка Барабанова помогли «Ак Барсу» обыграть «Трактор»
«Металлург» выиграл у «Автомобилиста», Канцеров подрался и забил гол
«Спартак» отыгрался со счета 0:4 и обыграл «Сибирь» в матче с 13 шайбами
В ФХР оценили вероятность проведения матча Россия — США
Роман Ротенберг в детстве чуть не умер во время хоккейного матча
Капризов — 2-й среди нападающих по времени на льду и уступает лишь Макдэвиду
Стэмкос набрал 1200 очков в НХЛ и повторил результат Фёдорова


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты