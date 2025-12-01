Четыре очка Барабанова помогли «Ак Барсу» обыграть «Трактор» Вчера, 21:23 Автор: Андрей Моисеев









«Ак Барс» одержал победу над «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Поединок в Казани завершился со счётом 5:3. В составе победителей шайбы забросили Александр Барабанов (34-я минута), Митчелл Миллер (38), Никита Дыняк (38), Никита Лямкин (44) и Дмитрий Яшкин (60). У челябинцев отличились Егор Коршков (25), Арсений Коромыслов (43) и Андрей Никонов (58). Нападающий казанцев Александр Барабанов отметился голом и тремя результативными передачами. Казанские хоккеисты выиграли девятый матч подряд у «Трактора» в Казани. «Ак Барс» набрал 46 очков и занимает второе место в Восточной конференции. На счету «Трактора» 35 очков и шестая строчка в табдице Востока.



