Тайлер Сегин после столкновения с Гавриковым выбыл до конца сезона

Нападающий «Далласа» Тайлер Сегин получил травму в матче с «Рейнджерс» и пропустит остаток сезона-2025/26.

33-летний форвард получил повреждение после столкновения с защитником Владиславом Гавриковым. Как сообщил главный тренер «Старз» Глен Галуцен, у хоккеиста разрыв передней крестообразной связки и, вероятнее всего, он больше не выйдет на лёд в этом чемпионате.

Сегин был выбран «Бостоном» на драфте 2010 года под общим 2-м номером. В нынешнем сезоне хоккеист в 27 матчах набрал 17 (7+10) очков при показателе полезности «+10».