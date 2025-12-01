Уэйн Гретцки примет участие в жеребьёвке ЧМ по футболу-2026

Известный канадский хоккеист Уэйн Гретцки примет участие в жеребьевке чемпионата мира по футболу, который пройдёт летом 2026 года в Канаде, США и Мексике.

Кроме него в мероприятии примут участие бывший футболист сборной Англии Рио Фердинанд, Шакил О'Нил, баскетболист Шакил О'Нил, бейсболист Аарон Джадж и игроки в американский футбол Илай Мэннинг и Том Брэди, сообщает пресс-служба ФИФА.

Жеребьевка ЧМ-2026 пройдёт 5 декабря в Центре исполнительских искусств в Вашингтоне. Первый матч турнира состоится 11 июня в Мехико на «Ацтеке», а решающий поединок пройдёт 19 июля в Нью-Джерси.