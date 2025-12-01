Хоккей-обозрение

Уэйн Гретцки примет участие в жеребьёвке ЧМ по футболу-2026

Сегодня, 00:27 Автор: Андрей Моисеев




Уэйн Гретцки

Известный канадский хоккеист Уэйн Гретцки примет участие в жеребьевке чемпионата мира по футболу, который пройдёт летом 2026 года в Канаде, США и Мексике.

Кроме него в мероприятии примут участие бывший футболист сборной Англии Рио Фердинанд, Шакил О'Нил, баскетболист Шакил О'Нил, бейсболист Аарон Джадж и игроки в американский футбол Илай Мэннинг и Том Брэди, сообщает пресс-служба ФИФА.

Жеребьевка ЧМ-2026 пройдёт 5 декабря в Центре исполнительских искусств в Вашингтоне. Первый матч турнира состоится 11 июня в Мехико на «Ацтеке», а решающий поединок пройдёт 19 июля в Нью-Джерси.

Фото: nhl.com







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Уэйн Гретцки примет участие в жеребьёвке ЧМ по футболу-2026
Тайлер Сегин после столкновения с Гавриковым выбыл до конца сезона
«Торпедо» обыграло ЦСКА по буллитам
Четыре очка Барабанова помогли «Ак Барсу» обыграть «Трактор»
«Металлург» выиграл у «Автомобилиста», Канцеров подрался и забил гол
«Спартак» отыгрался со счета 0:4 и обыграл «Сибирь» в матче с 13 шайбами
В ФХР оценили вероятность проведения матча Россия — США
Роман Ротенберг в детстве чуть не умер во время хоккейного матча
Капризов — 2-й среди нападающих по времени на льду и уступает лишь Макдэвиду
Стэмкос набрал 1200 очков в НХЛ и повторил результат Фёдорова


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты