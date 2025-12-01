Хоккей-обозрение

Две передачи Мичкова помогли «Филадельфии» обыграть «Баффало»

Филадельфия обыграла Баффало в матче НХЛ

«Филадельфия» выиграла у «Баффало» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок на «Иксфинити Мобайл Арене» завершился со счётом 5:2.

В составе победителей отличились Трэвис Конечны (9-я минута), Тревор Зеграс (10), Бобби Бринк (10), Ноа Кейтс (22) и Оуэн Типпетт (33). У гостей шайбы забросили Джейсон Цукер (5) и Боуэн Байрэм (32).

В первом периоде встречи «летчики» забили три гола за 59 секунд.

Нападающий «Флайерз» Матвей Мичков записал на свой счёт две результативные передачи, его одноклубник Никита Гребёнкин ассистировал Бобби Бринку.

«Филадельфия» набрала 33 очка и расположилась на четвёртом месте в Восточной конференции. «Баффало» занимает предпоследнее место на Востоке.

