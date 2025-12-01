Овечкин до 28 шайб сократил отставание от рекорда Гретцки

Нападающий Александр Овечкин отметился дублем в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе», который завершился победой «Вашингтона» со счётом 7:1.

После этой игры на счету капитана «столичных» 988 заброшенных шайб с учётом плей-офф. До рекорда Уэйна Гретцки, который в матчах «регулярки» и Кубка Стэнли забил 1016 голов, Овечкину осталось 28 раз поразить ворота соперников.

До конца сезона «Вашингтону» осталось провести 54 матча в рамках «регулярки» и какое-то количество встреч в плей-офф, если команда туда попадёт. В нынешнем сезоне Овечкин забивает в среднем 0,5 шайбы за игру.