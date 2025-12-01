Хоккей-обозрение

Овечкин до 28 шайб сократил отставание от рекорда Гретцки

Сегодня, 09:44 Автор: Андрей Моисеев




Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз

Нападающий Александр Овечкин отметился дублем в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе», который завершился победой «Вашингтона» со счётом 7:1.

После этой игры на счету капитана «столичных» 988 заброшенных шайб с учётом плей-офф. До рекорда Уэйна Гретцки, который в матчах «регулярки» и Кубка Стэнли забил 1016 голов, Овечкину осталось 28 раз поразить ворота соперников.

До конца сезона «Вашингтону» осталось провести 54 матча в рамках «регулярки» и какое-то количество встреч в плей-офф, если команда туда попадёт. В нынешнем сезоне Овечкин забивает в среднем 0,5 шайбы за игру.

Фото: tsn.ca







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


В ФХР рассказали о планах пригласить «Вашингтон» на Кубок Первого канала
«Монреаль» устроил торжественную церемонию в честь Андрея Маркова
Овечкин до 28 шайб сократил отставание от рекорда Гретцки
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» разгромить «Сан-Хосе»
В НХЛ сняли видео 911-й шайбы Александра Овечкина
Две передачи Мичкова помогли «Филадельфии» обыграть «Баффало»
Появилось видео забитой 910-й шайбы Овечкина в НХЛ
Уэйн Гретцки примет участие в жеребьёвке ЧМ по футболу-2026
Тайлер Сегин после столкновения с Гавриковым выбыл до конца сезона
«Торпедо» обыграло ЦСКА по буллитам


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты