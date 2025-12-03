«Монреаль» устроил торжественную церемонию в честь Андрея Маркова Сегодня, 10:28 Автор: Андрей Моисеев









«Монреаль» устроил торжественную церемонию в честь экс-защитника клуба Андрея Маркова перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом». Хоккеист прибыл с семьёй в «хоккейная Мекку» по приглашению владельца команды Джеффа Молсона. Ссылка на видео «Канадиенс» выиграли матч со счётом 3:2, 19-летний нападающий Иван Демидов отметился результативной передачей. Марков был выбран «Монреалем» на драфте 1998 года под 162-м номером. За легендарный клуб игрок провёл 16 сезонов, набрал 572 (119+453) очка в 990 матчах.



Фото: tsn.ca















