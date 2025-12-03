Хоккей-обозрение

«Монреаль» устроил торжественную церемонию в честь Андрея Маркова

Сегодня, 10:28 Автор: Андрей Моисеев




Андрей Марков с семьёй на церемонии в Монреале

«Монреаль» устроил торжественную церемонию в честь экс-защитника клуба Андрея Маркова перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом».

Хоккеист прибыл с семьёй в «хоккейная Мекку» по приглашению владельца команды Джеффа Молсона.

Ссылка на видео

«Канадиенс» выиграли матч со счётом 3:2, 19-летний нападающий Иван Демидов отметился результативной передачей.

Марков был выбран «Монреалем» на драфте 1998 года под 162-м номером. За легендарный клуб игрок провёл 16 сезонов, набрал 572 (119+453) очка в 990 матчах.

Фото: tsn.ca







