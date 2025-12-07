Хоккей-обозрение

В ФХР рассказали о планах пригласить «Вашингтон» на Кубок Первого канала

Владислав Третьяк

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о планах пригласить «Вашингтон Кэпиталз» на Кубок Первого канала.

«Мы думаем над разными форматами, если в следующем году специальная военная операция закончится, то хотим пригласить какую-либо команду из Северной Америки. Мы будем работать, чтобы к нам приехал «Вашингтон», потому что там Овечкин может помочь», — приводит слова Третьяка ТАСС.

В этом году турнир пройдёт он в Новосибирске с 11 по 14 декабря. Сборная «Россия-25» 13 декабря сыграет с Белоруссией, а в воскресенье встретится с командой Казахстана.

Традиционный декабрьский турнир впервые был сыгран в 1967 году. С 1969 по 1996 годы носил название «Приз Известий», а с 2006-го — Кубок Первого канала.

