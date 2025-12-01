«Локомотив» выиграл у «Амура» шестой матч подряд в Хабаровске Сегодня, 14:32 Автор: Андрей Моисеев









«Локомотив» одержал победу над «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Поединок на «Платинум-Арене» завершился со счётом 3:0. В составе победителей отличились Байрон Фрэз (49), Артур Каюмов (52) и Александр Полунин (58). Ярославские хоккеисты выиграли шесть подряд матчей в Хабаровске. «Локомотив» набрал 46 очков и занимает третье в Западной конференции. «Амур» с 29 баллами идёт восьмым на Востоке. В следующем матче железнодорожники сыграют 6 декабря с «Адмиралом», а хабаровчане в этот же день встретятся со СКА.



Фото: ХК «Локомотив»















