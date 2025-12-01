«Локомотив» выиграл у «Амура» шестой матч подряд в Хабаровске

«Локомотив» одержал победу над «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Поединок на «Платинум-Арене» завершился со счётом 3:0.
В составе победителей отличились Байрон Фрэз (49), Артур Каюмов (52) и Александр Полунин (58).
Ярославские хоккеисты выиграли шесть подряд матчей в Хабаровске.
«Локомотив» набрал 46 очков и занимает третье в Западной конференции. «Амур» с 29 баллами идёт восьмым на Востоке.
В следующем матче железнодорожники сыграют 6 декабря с «Адмиралом», а хабаровчане в этот же день встретятся со СКА.