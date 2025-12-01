Хоккей-обозрение

В НХЛ заявили, при каком условии хоккеисты могут не поехать на ОИ-2026

Сегодня, 16:51 Автор: Андрей Моисеев




Хоккейная арена Санта-Джулия в Милане

Строительство ледовой арены, на которой состоится хоккейный турнир Олимпиады 2026 года пока не завершено, хотя до начала соревнований осталось два месяца.

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил порталу Daily Faceoff, что участие лучших игроков лиги зависит от сроков сдачи объекта. И если ледовая площадка не будет соответствовать стандартам НХЛ.

Ход строительства Хоккейной арены Санта-Джулия в Милане

После завершения строительных работ должны пройти тестовые мероприятия, планировалось провести там игры молодежного чемпионата мира в дивизионе 1В, но в итоге их перенесли на другой стадион.

Итальянцы заявляют, что с 9 по 11 января на арене «Санта-Джулия» пройдёт финал Итальянской хоккейной лиги Серии А.

