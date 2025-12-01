«Авангард» выиграл у «Сочи» седьмой матч подряд в Омске Сегодня, 18:48 Автор: Андрей Моисеев









«Авангард» выиграл у «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча на «Джи-Драйв-Арене» завершилась со счётом 5:2. Шайбы в матче забросили: Александр Волков (32-я минута), Константин Окулов (50), Эндрю Потуральски (52), Артём Блажиевский (54), Максим Лажуа (60) — Матвей Гуськов (13, 35). «Авангард» набрал 43 очка и занимает третье место в Восточной конференции. У «Сочи» 23 очка и он замыкает турнирную таблицу Запада. Омские хоккеисты следующий матч проведут против «Спартака» (7 декабря), сочинцы встретятся дома с «Металлургом» после перерыва на Кубок Первого канала (17 декабря).



Фото: ХК «Авангард»















